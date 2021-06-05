مصرع 4 أشخاص غرقا في مصيف جمصة بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية واقعة أليمة، حيث لقى أربعة أشخاص مصرعهم غرقا داخل بحر مصيف جمصة بالمحافظة، أثناء الاستحمام داخل المياه.
غرق أربعة أشخاص داخل مياه بحر جمصة
وتلقى مدير أمن الدقهلية اللواء رأفت عبد الباعث، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بغرق أربعة أشخاص داخل مياه بحر جمصة.
وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث، وتم الدفع بقوات الإنقاذ للبحث عنهم، وتم انتشال ثلاثة جثامين ونقلهم إلى مشرحة مستشفى جمصة المركزى، وتم العثور على الجثة الرابعة بعد فترة من البحث، بعد أن جرفه التيار باتجاه محافظة دمياط.
وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثامين وتسليمهم لذويهم.
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