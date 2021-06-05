/634722/وضع-الشركة-القابضة-للأدوية-علي-طاولة-اقتصادية-النواب

تستأنف اللجان النوعية لمجلس النواب، أعمالها علي مدار الأسبوع الجاري وتبدأ اجتماعات اللجان النوعية، غدًا الأحد، إذ تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدى، اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب على بدر أمين، سر اللجنة وستون نائبًا آخرون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

اجتماع لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية

وتعقد لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب برئاسة النائب فخرى الفقى، اجتماعا لمناقشة مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية، فيما يخص محافظتي أسيوط وسوهاج للسنة المالية 2021/2022 بحضور ممثلي الوزارة عن المخافظات المذكورة.

فيما تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعا لاستكمال مناقشة متابعة موقف ووضع الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، ووضع الشركة قبل وأثناء جائحة كورونا، وخططها المستقبلية لتطوير أدائها في الفترة القادمة (في إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام).

تعليم النواب تعقد اجتماعًا لمناقشة إعادة تنظيم الأزهر

هذا وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم اجتماعا غدا الأحد لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها: وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. بالاشتراك مع لجنة الشئون الدينيه والأوقاف بالمجلس .