/634723/٤-طلبات-إحاطة-للنواب-لإنصاف-العاملين-علي-طاولة-القوي-العاملة-بالبرلمان-غدا

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، اجتماعًا غدًا الأحد لمناقشة ٤ طلبات الإحاطة مقدمة من الاعضاء علي مدار اجتماعين.

قوى النواب تناقش طلب إحاطة النائب أحمد حمدى

وتستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعًا لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن "عدم تسوية الحالة الوظيفية لعدد من العاملين بقطاع البترول، وبالتحديد مستشفى البترول بالإسكندرية".

قوى النواب تناقش عدد من طلبات الإحاطة

وأيضًا مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة مرثا محروس، بشأن "عدم إعلان نتيجة مسابقة رقم (1) عام 2016 للوظائف في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل".

بالإضافة إلى مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن "تضرر العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحاصلين على مؤهلات عليا قبل الخدمة وأثنائها، قبل وبعد إقرار قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016".

ومناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب طه الناظر، بشأن "تضرر العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة من المادة (76) من قانون الخدمة المدنية".