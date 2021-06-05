/634724/أنطونيو-كانتي-يرفض-تدريب-توتنهام-بسبب-تفاصيل
رفض الإيطالي أنطونيو كانتي المدير الفني السابق لفريق إنتر ميلان، تدريب الفريق الإنجليزي توتنهام هوتسبير، بعد مناقشات عديده تمت بين كانتي ورئساء النادي، في الأيام الماضية القليلة، ومحاولة الوصول إلي اتفاق وإمضاء العقد.
ترك الإيطالي كانتي إنتر ميلان كمدير فني للفريق، بعد تتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز، بعد غياب طال علي النادي 10 أعوام، بسبب رئيس النادي، وعدم الإتفاق بين الطرفين علي لاعبي الفريق المستمرين مع النادي.
أسباب رفض كانتي تدريب توتنهام
تواجد خلاف بين انطونيو كانتي ورؤساء النادي الإنجليزي توتنهام، في الأيام الماضية، علي عدم الإستقرار وتوضيح مبلغ الإنتقالات الصيفية الحالية بينهم، مما سبب إزعاج الإيطالي كانتي.
طلب كانتي في مواصلت هاري كين مع الفريق، لم يتوصل لحلها النادي، بعد إنزعاج الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام في الموسم الحالي مع الفريق، وغياب الفريق في التواجد في البيج فور في الدوري المحلي، وضمان بطاقة تأهل الفريق لدوري الأبطال الموسم المقبل، سبب العديد من التوترات بين اللاعب والنادي مما جعله يطالب بالرحيل.
طلب انطونيو كانتي من النادي، البحث عن مهاجم بكفأت هاري كين في حالة رحيله، والتي جائت برفض من النادي، وعدم ضمان بديل له.
توصل الإيطالي كانتي مع رؤساء النادي في تحديد طلب الراتب، والذي جاء بالرفض من النادي بسبب إرتفاع قيمت العقد، مما أزعج كانتي.
طلب أنطونيو كانتي من النادي في شروطة قبل إمضاء العقد علي عدد معين قد حدده، في طاقم الجهاز الفني، لكن النادي إختلف معه في العدد وطالب بالتخفيض، بسبب عجز ماديات النادي في الفترة الحالية.
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