الشؤون العربية تناقش نقص مخزون المياه الجوفية فى الوطن العربى

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تستأنف اللجان النوعية لمجلس النواب، أعمالها غدًا الأحد، وتعقد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان اجتماعين برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة توصيات اللجنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، فيما يخص « وزارة التعاون الدولي وإقرارها في اجتماع ثان».

الشئون العربية تعقد اجتماعًا لمناقشة الشراكة المصرية المصرية فى النيل

وتعقد لجنة ‏الشئون العربية، بمجلس النواب، اجتماعا غدًا، الأحد برئاسة النائب يسري المغازي ‏ لمناقشة الشراكة المصرية السودانية في النيل، ونقص مخزون المياه الجوفية في الوطن العربي.

الشؤون الدستورية والتشريعية تناقش قانون الفصل بغير الطريق التأديبي

تستأنف اللجان النوعية لمجلس النواب، أعمالها على مدار الأسبوع الجاري، وتبدأ اجتماعات اللجان النوعية، غدًا الأحد، إذ تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب علي بدر، أمين سر اللجنة وستون نائبًا آخرون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

فيما تعقد لجنة الشئون الإفريقية، بالبرلمان برئاسة النائب شريف الجبلي اجتماعا غدا لعرض رؤية واستراتيجية الهيئة العامة للاستعلامات لدعم توجه مصر تجاه أفريقيا بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات .