/634726/كريم-فؤاد-يرفض-عرض-أوروبي-بسبب-الأهلي-تفاصيل

كشف محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، عن قرار النادي بعدم بيع كريم فؤاد لاعب فريقه المعار لصفوف إنبي وتأجيل مصيره في الإنتقالات الصيفية الحالية، حتي الانتهاء من أولمبياد طوكيو التي يشارك فيها اللاعب مع المنتخب الأولمبي.

قدم كريم فؤاد صاحب الثانية والعشرون عام، موسم قوي وملفت في الدوري المصري الممتاز، مع فريق إنبي علي سبيل الإعارة، وتقديم بطولة قوية مع المنتخب الأوليمبي في مصر، كظهير أيسر للمنتخب.

أكد رئيس النجوم في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامى محمود البدرى، أن كريم فؤاد لاعب موهوب استطاع خطف الأنظار وتألق خلال مشاركاته هذا الموسم في صفوف إنبي، وتواجده في الأولمبياد سيجعله محط أنظار الأندية الأوروبية التي ستراقب الدورة الأولمبية والأفضل بيعه خارجيا للحصول علي عروض مالية أكبر، خاصة أن هناك عروض أوروبية وصلت اللاعب أبرزها بنفيكا البرتغالى الذى طلبه للمعايشة فترة هناك قبل ظروف كورونا التى عطلت المفاوضات.

تفاصيل عقد كريم فؤاد مع إنبي

تألق كريم فؤاد دفع مسئولوا نادي إنبي للتفكير في تفعيل بنود الشراء في عقد إعارته والذى بموجبه يدفع إنبي 15مليون جنيه إلى نادى النجوم، بالإضافة إلى 50%من قيمة عقد إعادة بيعه ولكن توقفت المفاوضات.

وأضاف الطويلة، وعن عرض النادى الأهلى لم يتقدم بطلب رسمي لشراء كريم فؤاد، وكل ما حدث مجرد كلام ومفاوضات شفهية، وإذا جاء عرض مناسب ليس هناك مشكلة في بيعه، خاصة أن اللاعب أعلن رغبته في للأهلى.