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جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز القرارات التى أعلنها وزير التربية والتعليم، هى أن 11 يوليو موعد الامتحانات الأساسية، وفى 21 يونيو موعد الامتحانات التجريبية، كما أن الأسئلة ستكون من نوعية الاختيار المتعدد.
وذكر شوقى أن الأسئلة ليست تعجيزية وتقيس مخرجات التعلم، وتمت مراجعتها عن طريق لجان من الخبراء، وسيكون التصحيح إلكترونيا لضمان العدالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف .. طارق شوقى يتحدث لطلاب الثانوية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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