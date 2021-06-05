إنفوجراف .. طارق شوقى يتحدث لطلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز القرارات التى أعلنها وزير التربية والتعليم، هى أن 11 يوليو موعد الامتحانات الأساسية، وفى 21 يونيو موعد الامتحانات التجريبية، كما أن الأسئلة ستكون من نوعية الاختيار المتعدد.

وذكر شوقى أن الأسئلة ليست تعجيزية وتقيس مخرجات التعلم، وتمت مراجعتها عن طريق لجان من الخبراء، وسيكون التصحيح إلكترونيا لضمان العدالة.