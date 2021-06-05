فيديو.. الفلسطينيون يشكرون مصر قيادة وشعبا لدعم عملية إعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - واستقبل أهالى قطاع غزة أمس الجمعة، المعدات المصرية، التى دخلت إلى القطاع عن طريق معبر رفح، الترحاب والشكر، حيث بدأت بالفعل فى عملية إزالة الركام وأنقاض التى دمرها القصف الإسرائيلى، تمهيدا لبدء عملية إعادة إعمار غزة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وجه بدخول معدات وأطقم هندسية مصرية إلى قطاع غزة من معبر رفح البرى، تمهيداً لبدء إعادة إعمار قطاع غزة، بعد أن أعلن فى وقت سابق تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

وعبرت، أمس الجمعة، معدات هندسية وأطقم فنية مصرية إلى قطاع غزة، للمساهمة فى إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة، نتيجة الأحداث الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن خلال مشاركته فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية التى عقدت الشهر الماضى، بقصر الإليزيه فى باريس، بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والملك الأردنى عبد الله الثانى بن الحسين، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.