كما كشف "فاروق" فى حلقة اليوم سر البيان الذى أصدرته الأسبوع الماضى 5 منظمات حقوقية لتحريض الإدارة الأمريكية على وقف أو تقليص المساعدات العسكرية إلى مصر وكذلك أسماء الأشخاص من تنظيم الإخوان الذين نسقوا وتواصلوا مع هذه المنظمات ومع بعض أعضاء الكونجرس وبعض المراكز البحثية وبعض الصحف والمواقع الإخبارية العالمية للترويج لهذا البيان المكذوب.
هذا، ويعد برنامج "بالبنط العريض" رؤية تحليلية وتقديم الدكتور حسام فاروق وإخراج مصطفى جلال و إكرام مصطفى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر البيان المغلوط الذى أصدرته 5 دكاكين حقوقية مشبوهة للتحريض ضد مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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