جدة - نرمين السيد - استكمل اليوم السبت، معد ومقدم البرنامج الإعلامى الدكتور حسام فاروق، فى حلقة اليوم من برنامج بالبنط العريض على القناة الفضائية المصرية، الحديث عن شبكة المتآمرين ضد مصر فى الخارج تحت مسمى منظمات حقوق إنسان، وكيف أن هذه المنظمات إما مخترقة من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية أو ممولة منه وتعمل تحت قيادته وتمارس بعض دورا خبيثا بالتحريض ضد الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان ونشر تقارير تخالف الواقع بهدف إحداث وقيعة بين الإدارة الأمريكية الجديدة والدولة المصرية وتنشط هذه الكيانات كلما حدث تقارب مصرى أمريكى.





كما كشف "فاروق" فى حلقة اليوم سر البيان الذى أصدرته الأسبوع الماضى 5 منظمات حقوقية لتحريض الإدارة الأمريكية على وقف أو تقليص المساعدات العسكرية إلى مصر وكذلك أسماء الأشخاص من تنظيم الإخوان الذين نسقوا وتواصلوا مع هذه المنظمات ومع بعض أعضاء الكونجرس وبعض المراكز البحثية وبعض الصحف والمواقع الإخبارية العالمية للترويج لهذا البيان المكذوب. هذا، ويعد برنامج "بالبنط العريض" رؤية تحليلية وتقديم الدكتور حسام فاروق وإخراج مصطفى جلال و إكرام مصطفى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر البيان المغلوط الذى أصدرته 5 دكاكين حقوقية مشبوهة للتحريض ضد مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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