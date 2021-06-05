79 % نسبة تنفيذ مشروعات الخطة بالشيخ زويد فى شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وأكد عابد، فى تصريح اليوم السبت، أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة الشيخ زويد للعام المالى الجارى 2020- 2021 بلغت 32 مليونا و7 آلاف جنيه.
وأضاف أنه جرى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على محاور التنمية الأساسية بواقع 13 مليونا و368 ألف جنيه لأعمال الكهرباء، و5 ملايين جنيه للطرق، و4 ملايين و741 ألف جنيه لتحسين البيئة، و8 ملايين و898 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.
جدير بالذكر أن نسبة تنفيذ المشروعات على مستوى المحافظة للعام المالى الجارى بلغت نحو 86 %.
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