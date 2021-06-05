عاجل.. مدبولى يتفقد عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم السبت، جولة تفقدية بعدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.



جدة - نرمين السيد - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم السبت، جولة تفقدية بعدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وتأتى زيارة مدبولى للعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل فى مشروعاتها المختلفة، فى ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها هناك.

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