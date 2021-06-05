الثانوية العامة 2021.. ننشر جداول الامتحان النهائية 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة الرسمي 2021، وكذا جدول طلاب مدارس المتفوقين STEM، والمكفوفون.

وينطلق الامتحان النهائي للثانوية العامة 10 يوليو للأدبي و11 يوليو للعلمي.

وكشف وزير التعليم أن الامتحان التجريبي سيكون 21 يونيو للعلمي و23 يونيو للأدبي، مشيرا إلى أن الامتحان سيبدأ من 9 صباحا حتى التاسعة مساء، وأن منصة إدارة التعلم تهدف لمساعدة الطالب على فهم الدروس بسلاسة.

وتابع وزير التعليم في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت أن نماذج التصحيح الجديدة تهدف لتلافي الأخطاء أثناء التصحيح ورصد الدرجات، موضحا أن التصحيح للامتحان أصبح إلكترونيا ولا يوجد عنصر بشري على الإطلاق وهذا يحقق العدالة.

وأشار إلى أنه سيكون هناك نسخة إلكترونية للامتحان وكذلك نسخة ورقية، موضحا أن هناك امتحان تجريبي في يونيو للثانوية العامة للتعرف على نموذج الامتحان الجديد.