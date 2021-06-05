حملة أمنية بالفيوم لضبط العناصر الإجرامية 

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم. أسفرت جهودها عن ضبط (2) قطعة سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية، بحوزة (2) متهم "لأحدهما معلومات جنائية" وضبط (2) قضية مخدرات ضُبط خلالهما (كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة 2 متهم وضبط قطعة سلاح أبيض وضبط مراقب هارب وضبط (2) متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا وتنفيذ (244) حكم قضائى متنوع. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

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