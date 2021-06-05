وزير الزراعة: السيسي يقود الدولة للتوسع واستصلاح الأراضي الصحراوية 

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، خلال ترأسه اليوم السبت، لمجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يقود الدولة حاليا في خطة طموحة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الصحراوية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها وايضا المياه الجوفية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
هذا ويلقي بمسئولية كبيرة على مركز بحوث الصحراء الذي يضم خبرات كبيرة متميزة في ضرورة الاستفادة من الجانب الاستيراتيجي والتخطيطي وتطبيق البحوث العلمية على أرض الواقع وإيجاد حلول لقضايا الكثبان الرملية والتغلب على مشاكل نقص المياه واستنباط اصناف جديدة تلائم الصحراء والاهتمام بالتراكيب المحصولية والحصر التصنيفي بالمناطق الصحراوية حيث درجات الحرارة المرتفعة وأيضا مساعدة المزارعين في زيادة الإنتاجية وتنمية اقتصاديات المشروعات الزراعية في البيئات الصحراوية.
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