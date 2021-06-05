/634727/بطل-أوروبا-يخطف-الأضواء-من-صلاح-في-السنغال-صور

نشر السنغال إدورد ميندي حارس الفريق الإنجليزي تشلسي، علي قصت صفحتة الشخصية إنستجرام، صور لجمهوره في بلاده في إستقبال حافل، له كأول حارس مرمي إفريقي يتوج مع فريقة ببطل دوري أبطال أوروبا.

حقق السنغالي إدور ميندي بطولة دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية، علي حساب غريمة المحلي مانشستر سيتي، في لقاء نهائي البطولة بنتيجة هدف دون رد لفريق البلوز، وشهدة المباراة علي تألق ميندي في التصدي للعديد من الكرات الخطرة في المباراة ويحافظ علي نظافة شباكة.

نتيجة نهائي دوري أبطال أوروبا

حصد الفريق الإنجليزي تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على غريمة المحلي والقاري مانشيستر سيتي في نهائي دوري الأبطال في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على الدراجاو بالعاصمة البرتغالية ، واتنتهت المواجهة بفوز البلوز بهدف نظيف سجله مهاجم الفريق في أحد الشوط الأول.

سجل كاي هافرتس هدف اللقاء الوحيد لصالح البلوز، وهدف البطولة، بعد تمريرة أمامية من ماسون ماونت خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي وصلت لمهاجم تشيلسي والذي راوغ حارس المرمى بشكل رائع وأسكن الكرة الشباك الخالية من حارسها.

تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: تياجو سيلفا، روديجير، أزبيلكويتا، جيمس ريس.

في خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، بن تشيلويل.

في خط الهجوم: كاى هافيرتز، ماسون ماونت، تيمو فيرنر.