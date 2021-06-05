/634728/اقتصادية-النواب-طرح-الاوقاف-وحدات-إسكان-اجتماعي-بتسهيلات-كبيرة-يؤكد-الإهتمام-بمحدودى-الدخل

قال النائب محمد علي عبدالحميد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن طرح هيئة الاوقاف المصرية ، عدد من وحدات الاسكان الاجتماعي بتسهيلات كبيرة ، خطوة كبيرة نحو تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية.

مفهوم الحماية الإجتماعية الصحيح

وقال النائب محمد علي عبدالحميد في تصريحات صحفية اليوم ، أن المفهوم الصحيح للحماية الاجتماعية يتمثل فى توفير تعليم حديث ومنظومة صحية جيدة واسكان جيد، مشيدا باعلان المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الاوقاف عن تقديم عدد من المميزات في عملية السداد .

وأشار الي أن هيئة الاوقاف قدمت 4 برامج لسداد الاقساط منها طرح السداد 50 % من قيمة الوحدة والباقي على 3 سنوات بدون فوائد، وتتراوح مساحة الوحدات بين من 65 إلى 81 مترًا ، والمقدم من 15 إلى 20 ألف جنيه حسب المساحة، وسعر الوحدة كاملة المرافق والتشطيبات من 153 إلى 183 ألف جنيه .

نجاحات في ملف الإسكان الاجتماعي

واكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق نجاحات كبيرة في ملف الإسكان الاجتماعي ومهتم بمشروع وحدات الإسكان الاجتماعي وخصوصاً محدودي الدخل ، لافتا الي أن وزارة الاوقاف استطاعت ان تساهم في العديد من البرامج المختلفة التي تنفذها الدولة سواء كان دعم مبادرات التعليم او الاسكان الاجتماعي ، وكذلك المساهمة في مبادرة حياة كريمة .

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية ، أن توجيهات وزير الاوقاف المستمرة لقيادات الهيئة ساهمت في تعظيم مواردها ، وهو الأمر الذي جعلها واحدة من الروافد المهمة في دعم الاقتصاد المصري ، مشيدا بجهود المهندس علاء عبدالعزيز بتطوير اداء الهيئة وحرصه الدائم علي تطبيق نموذج فريد في الإدارة .

كان المهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف، كشف تفاصيل طرح الوزارة عدد من الوحدات السكنية للمواطنين، موضحًا أن الوزارة طرحت 940 وحدة سكنية فى العاشر من رمضان بالشرقية، و1200 وحدة في مدينة السادات في المنوفية، موضحا أن مساحات الشقق تتراوح ما بين 65 مترا إلى 81 مترا.

وأضاف رئيس هيئة الأوقاف، في تصريحات صحفية أن مقدمات الحجز للشقق يتراوح ما بين 15 لـ 20 ألف جنيه حسب المساحة، لافتا إلى أن سعر الوحدة من 153 إلى 188 ألف جنيه، وموضحا أن هذه الوحدات السكنية هى وحدات كاملة المرافق وكاملة التشطيبات بشكل شامل.

ولفت رئيس هيئة الأوقاف إلى أن هناك دعم لهذه الوحدة 10 آلاف جنيه تخصم من مقدم الوحدة، وهو دعم مقدم من وزارة الإسكان، متابعا: قدمنا طرح لسداد 20 % من قيمة الوحد والباقى على 3 سنوات دون فوائد.

وأشار رئيس هيئة الأوقاف، إلى أن أبرز الشروط للتقدم لحجز تلك الوحدات السكنية هو أن ينطبق على المتقدم شروط وزارة الإسكان وهى ألا يكون قد استفاد بأى وحدة سكنية من الدولة أو زوجته، ولا يقل سنة عن 21 عاما ولا يتعدى الـ 50 عاما ، والمرتب لا يتجاوز 4750 جنيه للمتزوج هو وزوجته ، و3500 جنيه للأعزب، موضحا أن التسليم فورا بعد القرعة.