/634728/اقتصادية-النواب-طرح-الاوقاف-وحدات-إسكان-اجتماعي-بتسهيلات-كبيرة-يؤكد-الإهتمام-بمحدودى-الدخل
قال النائب محمد علي عبدالحميد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن طرح هيئة الاوقاف المصرية ، عدد من وحدات الاسكان الاجتماعي بتسهيلات كبيرة ، خطوة كبيرة نحو تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية.
مفهوم الحماية الإجتماعية الصحيح
وقال النائب محمد علي عبدالحميد في تصريحات صحفية اليوم ، أن المفهوم الصحيح للحماية الاجتماعية يتمثل فى توفير تعليم حديث ومنظومة صحية جيدة واسكان جيد، مشيدا باعلان المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الاوقاف عن تقديم عدد من المميزات في عملية السداد .
وأشار الي أن هيئة الاوقاف قدمت 4 برامج لسداد الاقساط منها طرح السداد 50 % من قيمة الوحدة والباقي على 3 سنوات بدون فوائد، وتتراوح مساحة الوحدات بين من 65 إلى 81 مترًا ، والمقدم من 15 إلى 20 ألف جنيه حسب المساحة، وسعر الوحدة كاملة المرافق والتشطيبات من 153 إلى 183 ألف جنيه .
نجاحات في ملف الإسكان الاجتماعي
واكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق نجاحات كبيرة في ملف الإسكان الاجتماعي ومهتم بمشروع وحدات الإسكان الاجتماعي وخصوصاً محدودي الدخل ، لافتا الي أن وزارة الاوقاف استطاعت ان تساهم في العديد من البرامج المختلفة التي تنفذها الدولة سواء كان دعم مبادرات التعليم او الاسكان الاجتماعي ، وكذلك المساهمة في مبادرة حياة كريمة .
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية ، أن توجيهات وزير الاوقاف المستمرة لقيادات الهيئة ساهمت في تعظيم مواردها ، وهو الأمر الذي جعلها واحدة من الروافد المهمة في دعم الاقتصاد المصري ، مشيدا بجهود المهندس علاء عبدالعزيز بتطوير اداء الهيئة وحرصه الدائم علي تطبيق نموذج فريد في الإدارة .
كان المهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف، كشف تفاصيل طرح الوزارة عدد من الوحدات السكنية للمواطنين، موضحًا أن الوزارة طرحت 940 وحدة سكنية فى العاشر من رمضان بالشرقية، و1200 وحدة في مدينة السادات في المنوفية، موضحا أن مساحات الشقق تتراوح ما بين 65 مترا إلى 81 مترا.
وأضاف رئيس هيئة الأوقاف، في تصريحات صحفية أن مقدمات الحجز للشقق يتراوح ما بين 15 لـ 20 ألف جنيه حسب المساحة، لافتا إلى أن سعر الوحدة من 153 إلى 188 ألف جنيه، وموضحا أن هذه الوحدات السكنية هى وحدات كاملة المرافق وكاملة التشطيبات بشكل شامل.
ولفت رئيس هيئة الأوقاف إلى أن هناك دعم لهذه الوحدة 10 آلاف جنيه تخصم من مقدم الوحدة، وهو دعم مقدم من وزارة الإسكان، متابعا: قدمنا طرح لسداد 20 % من قيمة الوحد والباقى على 3 سنوات دون فوائد.
وأشار رئيس هيئة الأوقاف، إلى أن أبرز الشروط للتقدم لحجز تلك الوحدات السكنية هو أن ينطبق على المتقدم شروط وزارة الإسكان وهى ألا يكون قد استفاد بأى وحدة سكنية من الدولة أو زوجته، ولا يقل سنة عن 21 عاما ولا يتعدى الـ 50 عاما ، والمرتب لا يتجاوز 4750 جنيه للمتزوج هو وزوجته ، و3500 جنيه للأعزب، موضحا أن التسليم فورا بعد القرعة.
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