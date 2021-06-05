محافظ الشرقية يقرر حظر إقامة معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم السبت، حظر إقامة معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء ومنح مهلة لأصحاب معارض السيارات لنقل نشاطهم إلى خارج المناطق السكنية وإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الضوابط التى تحقق عدد السيارات التى يتم عرضها بكل معرض وفقاً لمساحته البنائية دون السماح بتشغيل الأرصفة أو أماكن الانتظار المخصصة لسيارات السكان.





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