يأتى ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، واستمرارًا للتدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة.
تضمن التدريب تنفيذ تمرين دفاع جوى، وتمارين تكتيكية لإستخدامات الهل المسلح مع الوحدات البحرية، وتمارين حرب إلكترونية، كما نفذ الجانبان تمرين رمى مدفعية سطحية، وكذا التدريب على عمليات الأمن البحرى التى تهدف لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية.
يذكر أن تنفيذ فعاليات التدريب تمت بمشاركة الفرقاطة المصرية الشبحية "سجم بورسعيد" المجهزة بأحدث النظم القتالية والتكنولوجية، والتى انضمت حديثاً للقوات البحرية المصرية بعد تصنيعها بأيادى وسواعد مصرية فى شركة ترسانة الإسكندرية.
كما تعد التدريبات المشتركة أحد أوجه التأكيد على جاهزية الوحدات البحرية وأطقمها، ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا فى نطاق الأسطول الشمالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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