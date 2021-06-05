محافظ بنى سويف: تنفيذ 67 مشروعًا صغيرًا بأكثر من مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم اليوم السبت، أن إجمالى المشروعات الصغيرة المنفذة بتمويل من صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية خلال مايو الماضي، بلغ 67 مشروعًا بتمويل قدره مليون و5 آلاف جنيه استفاد منها 67 مستفيدًا من مختلف مراكز المحافظة فى مجال مشروعات الإنتاج الحيوانى من تسمين وتربية أبقار ودواجن.





وأوضح أنه تم أيضا توفير 260 ألف جنيه من "حساب حصيلة بيع المشروعات من ديوان عام المحافظة" لتمويل مشروعات صغيرة استفاد منها 41 من شباب الخريجين والمرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة بمركزى بنى سويف وناصر.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ، تقرير إدارة بناء وتنمية القرية الذى عرضه السكرتير العام للمحافظة جمال مسعود وتضمن الإشارة إلى جهود المحافظة فى مجال النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من حيث عدد المشروعات المنفذة وحجم التمويل وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التى تستهدف المرأة المعيلة والشباب سواء المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية والتى يتم تمويلها عن طريق إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة.

وشدد المحافظ على أهمية إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة الراغبين فى القروض فى اختيار المشروعات التى تناسب إمكانياتهم المادية والبشرية والموقع الذى سيقام به المشروع وتوفير دراسات جدوى لهم، مشيرا إلى أهمية التكامل بين جهات الإقراض والتمويل المتنوعة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك" والجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى توفير 20 مليون جنيه للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة قدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والتى يستفيد منها ما يتراوح ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف على مستوى المحافظة منها مشروعات صغيرة بناصر وببا المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ضمن الجهود المتكاملة للارتقاء بجودة حياة المواطنين فى الريف.

من جهته، أوضح السكرتير العام أن صندوق التنمية المحلية يقوم بتوفير التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية مع التركيز على المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعى والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالى ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة فى مجالات النجارة والأثاث والمنتجات الجلدية وتصنيع الآلات الزراعية وغيرها من المشروعات الإنتاجية التى توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالى وشباب القرى.

وأكد مدير تنمية القرية بالمحافظة المهندس بدر شاكر أن المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية - خلال الشهر الماضى - شملت مشروعات إنتاج حيوانى بواقع 21 مشروعا بناصر و20 مشروعا بمركز ببا و6 مشاريع بأهناسيا و18 مشروعًا بسمسطا ومشروعين بالواسطى وبنى سويف، مشيدا بدعم المحافظ لكافة جهود وأنشطة إدارات تنمية القرية بالمحافظة والوحدات المحلية خاصةً فى مجال إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة التى يتم تنفيذها بتمويل من صندوق التنمية المحلية ومتابعته المستمرة لمنظومة العمل بها، ضمن الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والوزارة لدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال إقامة مشروعات صغيرة تدر دخلًا وتوفر فرص عمل للشباب والمرأة بتلك القرى.