غدًا .. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الصكوك السيادية

/634730/غدا--مجلس-النواب-يناقش-مشروع-قانون-الصكوك-السيادية

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا الأحد، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ، ومكتبي لجنتي الخطة والموزنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من الطاقة والبيئة والشئون الدستورية

وتناقش الجلسة، أيضَا، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن :

1- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول، وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.

2- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية.

مشروعات النواب تناقش اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي

هذا ومن المقرر أيضًا أن تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعًا لها، غدًا الأحد، وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 115 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة ةالصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021.