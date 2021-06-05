طلب جماعي من لاعبي الأهلي لـ«الخطيب» قبل مواجهة الترجي

/634731/طلب-جماعي-من-لاعبي-الأهلي-لـالخطيب-قبل-مواجهة-الترجي

كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن لاعبى الفريق طلبوا من محمود الخطيب رئيس النادى، التواجد معهم في رحلة تونس لمواجهة الترجى كنوع من التفاؤل بعد ترأس الخطيب لرحلات الأهلى الخارجية الأخيرة والتى شهدت إنتصارات مهمة للاحمر، خصوصا في رحلة قطر للمشاركة في مونديال الأندية والتى حقق فيها الأهلى المركز الثالث وجنوب أفريقيا التي شهدت تأهل الأهلى لنصف نهائى دورى الأبطال الإفريقي وأخيراً الفوز على نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي.

وينتظر أن يحسم مجلس الإدارة ملف رئاسة بعثة الأهلى إلى تونس، في لقاء ذهاب الدور نصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا، في تمني من لاعبي الفريق في رأسة البعثة محمود الخطيب.

وقرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من الجمعة الماضية، ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

يستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وكان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع فريق مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي على ملعب التتش بالجزيرة.

مباراة الأهلي ومصر للتأمين

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين، وجاء بالهدف الثاني في المباراة للنادي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 65 احرز اللاعب مصطفي شعبان، هدف التعادل لفريقة.

تشكيل الأهلي أمام مصر للتأمين

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: حمدي فتحي، ومحمود متولي، ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى.

في خط الهجوم: مروان محسن.