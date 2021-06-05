جلسة خاصة بين كارتيرون ومحمد عبد الشافي

خضع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، بمقر النادي وذلك على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت.

ويعاني عبد الشافي من الإصابة في الركبة والتي أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الجونة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع عبد الشافي من أجل الاطمئنان على حالته قبل أن يتوجه لخوض التدريبات في الجيم لأداء بعض التدريبات التأهيلية.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد راحة لـ 5 أيام عقب مواجهة الجونة في الدوري الممتاز، حيث بدأ الفريق استعداداته لمواجهة أسوان في الجولة رقم 26 بالدوري يوم 17 يونيو الحالي.