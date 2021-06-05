/634734/محمود-علاء-يعود-ويشارك-في-تدريبات-الزمالك-صور

عاد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم مع الفريق بشكل طبيعي، بعد تعافي علاء من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية.

كما شارك علاء في التدريبات الجماعية للفريق الأول التي يؤديها الزمالك مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. واستأنف الزمالك تدريباته بعد راحة لـ 5 أيام عقب مواجهة الجونة في الدوري الممتاز، حيث بدأ الفريق استعداداته لمواجهة أسوان في الجولة رقم 26 بالدوري يوم 17 يونيو الحالي.

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