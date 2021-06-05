/634735/الأهلي-يكشف-حقيقة-رحيل-أجانب-الفريق-في-ميركاتو-الصيف

قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، إن ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تسويق بعض اللاعبين الأجانب المقيدين في صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية كلام عار تماما من الصحة، ولم يتم التطرق إلى مثل هذه الأمور سواء من قريب أو بعيد، وإن الحديث عن لاعبين للرحيل أو آخرين قادمين سابق لأوانه ولن يتم إلا في نهاية الموسم كعادة الأهلي.

وأضاف: «ليس من المنطقي والموسم لا يزال ممتدا لشهور قادمة أن يقوم البعض بتقييم لاعبين ويرشحهم للاستبعاد وآخرين للتعاقد، وهذا بالطبع أمر فني في المقام الأول ويكون مسئولية الجهاز الفني بالتنسيق مع لجنة التخطيط، وبإشراف محمود الخطيب، رئيس النادي.

وأبدى أمير توفيق دهشته من تداول هذه الأخبار غير الصحيحة بالمرة قبل مباريات مهمة للأهلي خاصة على الصعيد الإفريقي، حيث يستعد الفريق خلال الأيام المقبلة لمباراتي الذهاب والعودة مع الترجي التونسي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد مدير التعاقدات احترامه الكامل لكل وسائل الإعلام، ولكنه طالب بضرورة تحري الدقة، ولا سيما أن مثل هذه الأخبار لن يكون القصد منها إلا زعزعة استقرار الفريق، الذي يمثل مصر في سباق دوري الأبطال الذي يقترب من نهايته.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع فريق مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي على ملعب التتش بالجزيرة.