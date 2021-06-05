أسلوب جديد لكارتيرون في تدريبات الزمالك.. تفاصيل

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ركز الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مران اليوم على الجانب البدني للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية، كما عقد عدة جلسات مختلفة خلال تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، وذلك من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية .

أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية مختلفة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق ومعاونه أحمد عصمت، تحت أنظار كارتيرون المدير الفني للفريق. ومن جانب آخر اجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون، أسامة نبيه المدرب العام للزمالك وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد لمناقشة بعض الأمور الفنية للفريق. كارتيرون يواصل جلساته مع الجهاز كما عقد كارتيرون جلسة مع الجهاز الإداري بقيادة الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري وأحمد إبراهيم إداري الفريق لمناقشة مدى إمكانية خوض مباريات ودية من عدمه خلال فترة التوقف. واطمأن كارتيرون خلال جلسة مطولة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك على حالة اللاعبين المصابين في الفريق. واستأنف الزمالك تدريباته بعد راحة لـ 5 أيام عقب مواجهة الجونة في الدوري الممتاز، حيث بدأ الفريق استعداداته لمواجهة أسوان في الجولة رقم 26 بالدوري يوم 17 يونيو الحالي.

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