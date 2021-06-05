عاجل- حياة كريمة .. خطة الدولة المصرية لتحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر

جدة - نرمين السيد - وفى إطار المتابعة التنفيذية "للمشروع القومى حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى فى 18 محافظة من اجمالى 30 محافظة، وهم "الجيزة - القليوبية - الاسكندرية - الشرقية - الغربية - المنوفية دمياط - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - المنيا - بنى سويف أسيوط - الوادى الجديد - الأقصر - أسوان".

وتستمر تنفيذ أعمال المشروع القومى فى 39 مركزا، من إجمالى 52 مركزا وهم "الصف - أطفيح - شبين القناطر - برج العرب - أبو المطامير - مطوبس - شربين - كفر سعد الشهداء - أشمون - القنطرة شرق - الحسينية - زفتى - ناصر - ببا - أبوقرقاص - ديرمواس مغاغة - ملوى - ديروط - منفلوط - ساحل سليم - جرجا - أرمنت - إسنا - الفرافرة - إدفو - كوم أمبو".

وفى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الشريكة لاستعراض الموقف التنفيذى، حيث يستمر العمل بمشروعات الصرف الصحى فى 12 محافظة، بإجمالى 19 مركزا، وهم: زفتى - الحسينية - إسنا - أرمنت - أشمون - الشهداء - القنطرة شرق - ناصر - ببا - كفر سعد - إدفو - الصف - أطفيح - شبين القناطر - مغاغة - ملوى ديرمواس - أبوقرقاص - جرجا"، إضافة إلى استمرار العمل بمشروعات الشرب فى 9 محافظات، بإجمالى عدد 11 مركزا، وهم: "زفتى - الحسينية - إسنا - أرمنت - أشمون - ناصر - ببا - القنطرة شرق - كفر سعد - شبين القناطر - ديرمواس".

وعلى مستوى مشروعات الأبنية التعليمية، يستمر العمل فى 13 محافظة، بإجمالى 17 مركزاً، وهم "زفتى - الحسينية - الشهداء - أشمون - ناصر - ببا - إدفو - كوم أمبو - القنطرة شرق - شربين- شبين القناطر - إسنا - الصف - أطفيح - ديرمواس - برج العرب - جرجا".

وعلى مستوى مشروعات تطوير الوحدات الخدمية، يستمر التنفيذ فى 12 محافظة، بإجمالى 18 مركزاً، وهم "الحسينية - شبين القناطر - إسنا - أرمنت - أشمون - ديروط - منفلوط - الفرافرة - ساحل سليم - الصف - أطفيح - كوم أمبو - إدفو - كفر سعد - ناصر - ببا - ديرمواس - جرجا".

كما تم إطلاق القوافل الطبية فى ثلاث محافظات، بإجمالى 4 مراكز، وهم: "الشهداء - اشمون - شبين القناطر مطوبس".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد دشن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى مقتبل العام الميلادى 2019، والتى تحولت إلى مشروع قومى فى مقتبل العام الميلادى 2021.

ويهدف هذا المشروع إلى سد الفجوات التنموية بين القرى والمراكز المستهدفة وعددها 484 قرية؛ من أجل تحسين مستوى المعيشة الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالـدعم فى هذه المناطق.

وجاء هذا المشروع للتخفيف عن كاهل المواطن المصرى البسيط، الذى كان هو البطل الحقيقى فى معركة الإصلاح والبناء؛ ومن هنا، كان لزاما أن يتم التحرك على نطاق واسع - ولأول مرة - وفى إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية داخل مصر وخارجها.

وتشمل محاور هذا المشروع كافة جوانب تنمية الإنسان المصرى والتصدى للفقر متعدد الأبعاد من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات منها توفير سكن كريم وصحة وتعليم وبنية تحتيه وبيئة نظيفة وتمكين اقتصادى ومجتمعات منتجة، وذلك لضمان استدامة التنمية فى القرى والمراكز المستهدفة.

وتستهدف تطوير وتحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر بنسبة حوالى 58 من إجمالى سكان الجمهورية.

وأضحى المشروع القومى «حياة كريمة» مظلة كبرى لكافة المشروعات التنموية فى مصر وأصبح بذلك ذراعا مجتمعيا تنمويا يحدث نقلة نوعية تعد الأضخم فى المجال التنموى فى مصر على الإطلاق من أجل بناء الإنسان المصرى.