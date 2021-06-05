بيت العرب فى يوم البيئة العالمى: يجب أن نتصالح مع الطبيعة حولنا

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هند جاد، رئيس مؤسسة بيت العرب للثقافة والتنمية، أن اليوم العالمى للبيئة فرصة لتذكر أننا بحاجة إلى التصالح مع الطبيعة من حولنا، خاصة وقد رأينا كيف انقلبت علينا مرات عديدة بسبب التلوث.





وأضافت: "الدولة المصرية تهتم بالبيئة، الرئيس السيسى حذر العالم كله من خطر الاحتباس الحرارى، والدولة المصرية تقوم بمشاريع عظيمة لصالح بيئة أكثر جودة، وأكثر نظافة، كما فعلت فى مشروعات تبطين الترع، لكن مع الأسف الشديد فإن وعى المواطنين لا يزال بحاجة إلى عمل، إذ أن البعض عاد بعد أيام قليلة من افتتاح تلك المشاريع الرائعة إلى إلقاء القمامة فيها، لكن الأمل كبير فى المستقبل". وتابعت: "جائحة كورونا ينبغى أن تفتح عيوننا على أمور لم يكن بوسعنا رؤيتها، فبعد بقائنا فى المنازل فى هدنة شبه إجبارية التأم جرح السماء، ثقب الأوزون.. ينبغى أن نفكر فى أن تلك البيئة لا تخصنا بمفردنا وإنما تخص مستقبل أولادنا، ويجب أن نسلمها إليهم خضراء، لا أن نكون أنانيين ونستهلكها ونسلمها إليهم أراضى بوراً وصحراء جرداء".

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