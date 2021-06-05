توريد أكثر من 643 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الشرقية ممدوح غراب، اليوم السبت، إنه تم توريد 643 ألفا و208 أطنان و386 كيلوجراما من القمح إلى شون وصوامع المحافظة، والبالغ عددها 47 صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة، منذ بدء موسم التوريد فى منتصف أبريل الماضى، لافتا إلى أن الصوامع تشهد إقبالا غير مسبوق من المنتجين.





وأكد محافظ الشرقية، فى بيان اليوم السبت، استمرار استقبال القمح حتى منتصف شهر يوليو المقبل لتحقيق المستهدف توريده لتحتل المحافظة المركز الأول فى الإنتاجية والتوريد، منوها عن تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم. وشدد المحافظ على الجهات المُسوِّقة لمحصول القمح، سواء البنك الزراعى أو قطاع المطاحن أو الشركة القابضة للصوامع، بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية. وناشد المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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