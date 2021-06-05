محافظ الغربية: توريد 136 ألفا و802 طن من القمح إلى مواقع التخزين

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى اليوم السبت، أن إجمالى ما استلمته المحافظة من القمح داخل 22 موقع تخزين بلغ 136 ألفا و802 طن و622 كجم، وذلك منذ بدء موسم التوريد فى 15 أبريل الماضى وحتى صباح اليوم.





وتستمر عملية التوريد حتى 18 يوليو القادم مع استمرار حصاد القمح من إجمالى المساحة المزروعة لهذا العام والبالغة 131 ألفا و338 فدانا. وقال المحافظ، فى بيان اليوم، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتلقى التقارير من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا وتذليل أية عقبات تعوق عملية التوريد تسهيلًا على المزارعين والموردين. ووجه المحافظ بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شون لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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