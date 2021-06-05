فيديوجراف.. عمار الأرض.. سواعد ومعدات مصرية فى غزة لبدء الإعمار

جدة - نرمين السيد - واصلت المعدات الهندسية المصرية والأطقم الفنية، اليوم السبت، أعمال إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة بقطاع غزة، تمهيدا لإعادة الإعمار، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعادة إعمار غزة بمبلغ 500 مليون دولار مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.





ويكشف الفيديو جراف التالي السواعد والمعدات المصرية فى غزة لبدء الإعمار: وعبرت، أمس الجمعة، معدات هندسية وأطقم فنية مصرية إلى قطاع غزة، للمساهمة فى إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة، نتيجة الأحداث الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى. يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإعادة إعمار غزة، وفى إطار التخفيف عن مواطنى القطاع وسرعة إعادة الحياة إلى طبيعتها، وتهيئة المجال لبدء عملية إعادة الإعمار فى ضوء ما أعلنه الرئيس من التزام مصر بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.

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