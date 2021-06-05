صور .. قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بعد احتراق 15 سيارة

جدة - نرمين السيد - وشمل قرار المحافظ التنسيق بين الأحياء وإدارة الحماية المدنية، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المسئولين عن الجراجات المخالفة. يأتى قرار المحافظة بعد يومين من ورود بلاغ بنشوب حريق هائل بأحد الجراجات الخاصة أسفل عقار "قرطبة" بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية، بسبب ماس كهربائى بأحد السيارات. أسفر الحريق عن تفحم 15 سيارة، تصادف تواجدها بداخله أثناء الحريق، فيما سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق ومنعت امتداد النيران لباقى طوابق العقار.

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