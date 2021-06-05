وزير النقل: توريد 55 قطارا مكيفا للخط الأول للمترو  

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم السبت، أن هناك أولويات لوزارة النقل فيما يخص المشروعات التي سيمولها الجانب الفرنسي وهي توريد 55 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول للمترو، ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير الوحدات المتحركة بالخط الأول لتصبح كل قطارات الخط مكيفة.

وتابع الوزير، أن ذلك بجانب مشروع كهربة إشارات خط طنطا / المنصورة / دمياط، وازدواج المسافة بين دمياط / المنصورة وكذلك مشروع خط العاشر من رمضان الروبيكي بلبيس بالإضافة إلى مشروع خط أسوان / توشكى/ وادى حلفا للربط مع السودان كما تناقش الجانبان في ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات التمويلية الخاصة بمشروع تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو حيث يسهم الجانب الفرنسي بجزء من التمويل الخاص بالمشروع، وأكد الوزير أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل داخل محافظة الاسكندرية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل لسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه اليوم وذلك لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة في مجالات النقل المختلفة.وخاصة في مجالي السكك الحديدية والمترو.

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