تدريبات خاصة لـ«شيكابالا والحاوي» في الزمالك

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أدى محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي، اليوم السبت بعد الراحة السلبية الفريق في الفترة الماضية.

واكتفى شيكابالا بخوض التدريبات في الجيم وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم السبت، كما خاض أيمن حفني لاعب وسط الزمالك تدريبات في الجيمانزيوم على هامش تدريبات الفريق.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد راحة لـ 5 أيام عقب مواجهة الجونة في الدوري الممتاز، تحت قفيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بعد عودته من موطنه فرنسا مساء أمس الجمعة.

يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم 6/17 الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

تصريحات شيكابلا عن فريق سلة الزمالك

قال "شيكابالا" عبر قناة نادي الزمالك : "فريق السلة رجالة بمعنى الكلمة ، وفريق شرف الزمالك وشرف مصر كلها ودي حاجه نعتز بها، وأكيد كنت اتمنى أن جمهور الزمالك يكون فى انتظارهم، لكن ظروف البلاد لا تسمح".

وأضاف: "كل فريق في النادي يمتلك أولاد للزمالك وكلنا على قلب رجل واحد وبنعشق كيان كبير اسمه الزمالك، ولو كنا كسبنا ماتش الجونة الأخير كنا هنحتفل بطريقة لاعبي السلة، لكن محصلش نصيب".

واختتم حديثة عن فريق السلة: "مجهزين مفاجأة بسيطة لفريق السلة وسنقوم بعمل احتفالية كبيرة لهم ، لانهم رغم كل المشاكل بالنادي رجعوا مصر بالبطولة وحققوا إنجاز كبير".

نتيجة مباراة الزمالك والجونة بالدوري

انتهت مباراة الزمالك والجونة، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء جمع الفريقين في الدوري المصري الممتاز، في الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب الجونة.

تشكيل الزمالك أمام الجونة:

في حراسة المرمي: محمد عواد.

في خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد.

في خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.