/634738/غادة-علي-التقدم-الكبير-في-ملف-الصحة-نتيجة-حماس-وإرادة-من-القيادة-السياسية

قالت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، انه عند نزولنا ثورة 30 يونيو، كان من ضمن المطالب التي نادينا بها هي توجيه الإهتمام بملف الصحة، وهذا ما حققته القيادة السياسية الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نجاحات متعددة بمجال الصحة

وأشارت النائبة غادة علي لقائها على برنامج صالة التحرير المُذاع على قناة صدى البلد، أن مصر حققت نجاح كبير في ملف الصحة، بسبب وجود حماس قوي وإصرار من القيادة السياسية، على عمل تطوير وتحديث بهذا الملف الصعب والحيوي، مشيرة إلى أنها قامت بحضور العديد من المؤتمرات والمنتديات مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرص دائما خلال حديثه على ضرورة العمل بجد والإجتهاد في سبيل هذا الوطن.

ولفتت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب، أن مبادرة التأميين الصحي الشامل، كان بمثابة إنجاز هائل، لمس الجميع فوائده على الارض الواقع، حيث انه يختص بالأسرة بأكملها، وغير ذلك من المبادرات والتي مثلت نقلة نوعية داخل القطاع الصحي.

وأشارت عضو المجلس النواب، النائبة غادة علي، إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بمبادرة 100 مليون صحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي، والتي لم تقتصر على مصر فقط، بل وصلت أفريقيا، وكان هناك حرص على التواصل والتنسيق المستمر مع الأشقاء بالقارة من أجل تعميم هذه المبادرة.

وأكدت النائبة غادة على، على أن المبادرات الرئاسية كانت تهدف في المقام الاول لتأسيس نشيء صحي سليم، وادت هذه المبادرات إلى زيادة ثقة المواطن ببلده، وإحساسه أن دولته تهتم به.