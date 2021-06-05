فيديو .. بالمعدول يدق ناقوس الخطر فى منطقة شرق القاهرة

جدة - نرمين السيد - سلط الإعلامى شنودة فيكتور الضوء على الخطر الذى ينتظر منطقة النزهة الجديدة التابعة لمنطقة شرق القاهرة، والقريبة من مطار القاهرة الدولى وطريق مصر إسماعيلية الصحراوى.





وأضاف فيكتور فى حلقة جديدة من برنامجه بـ "المعدول"، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت، على الرغم من أن منطقة شرق القاهرة تشهد تطويرًا كبيرًا، إلا أن هناك سوق عشوائى ظهر داخل النزهة الجديدة ينذر بوقوع كارثة.

وتحدث شنودة عن أسباب تطوير شرق القاهرة أبرزها، تعد المدخل الرئيسى لمدن القناة الثلاثة، بالإضافة وجود الطريق الواصل إلى لعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن الطرق المؤدية إلى جنوب سيناء حتى طريق البحر الأحمر وهضبة الجلالة، كما أنها تعد مدخل مصر للقادم من مطار القاهرة الدولى، ووصفها بالـ "المنطقة المحورية".

وحذر من ظهور سوق عشوائى داخل منطقة النزهة الجديدة منذ عام 2011، غير مرخص فى قلب منطقة سكنية مهمة، مشيرًا إلى أن المنطقة غير معدة وغير مجهزة أن تتحول لسوق عشوائى ومحلات غير مرخصة وبدرومات لتخزين الأقمشة، وتسائل أين مسؤولو حى النزهة؟.