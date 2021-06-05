حصول كاهن قبطى على الدكتوراة من جامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - ناقش مركز البحوث العلمية التابع لجامعة القاهرة، اليوم السبت، رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث القس رافائيل رمزى، كاهن كنيسة القديسة دميانه بالوايلى والتى حملت عنوان "تأثير التنشئة الاجتماعية على الصحة النفسية وانعكاسها على جودة الحياة لدى الشباب الجامعى بمدينة القاهرة".





ومنحت لجنة المناقشة للباحث درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى، مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها. حضر مناقشة الرسالة من أحبار الكنيسة الأنبا مكارى الأسقف العام لـ كنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس.

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