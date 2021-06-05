أخبار مصرية

حصول كاهن قبطى على الدكتوراة من جامعة القاهرة

0 نشر
مينا أشرف 2021-06-05 20:24 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

جدة - نرمين السيد - ناقش مركز البحوث العلمية التابع لجامعة القاهرة، اليوم السبت، رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث القس رافائيل رمزى، كاهن كنيسة القديسة دميانه بالوايلى والتى حملت عنوان "تأثير التنشئة الاجتماعية على الصحة النفسية وانعكاسها على جودة الحياة لدى الشباب الجامعى بمدينة القاهرة".

ومنحت لجنة المناقشة للباحث درجة الدكتوراة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى، مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها.

 

حضر مناقشة الرسالة من أحبار الكنيسة الأنبا مكارى الأسقف العام لـ كنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى ووكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصول كاهن قبطى على الدكتوراة من جامعة القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا