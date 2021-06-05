محافظ الإسكندرية: مراجعة إجراءات الأمن والسلامة بجميع جراجات المدينة

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، جميع الأجهزة المعنية بمختلف الأحياء بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة وشبكات إطفاء الحريق بجميع الجراجات بنطاق أحياء الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.





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