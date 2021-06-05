جمعة يشيد بجهود العاملين بهيئة الأوقاف

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم السبت، إن الوزير قرر خلال لقائه قيادات هيئة الأوقاف بأكاديمية الأوقاف الدولية اليوم، إثابة الأكثر تميزًا فى مجال تحصيل الإيرادات بمناطق الهيئة الذين حققوا إنجازًا كبيرًا خلال شهر مايو 2021م من مديرى ووكلاء المناطق والمحصلين فى كل من مديريات الشرقية وبنى سويف والقليوبية والإسكندرية والمنيا وكفر الشيخ والغربية وأسيوط والبحيرة والدقهلية.

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