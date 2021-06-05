ضبط شحنة هيروين بقيمة مليون جنيه في مخزن سري لسيارة في الإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة نقل وتهريب عدد 40 أسطوانة من مخدر الهيروين، وزنت 10 كيلو جرامات بالإسماعيلية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا فى نقل وتهريب مخدر الهيروين من محافظة الإسماعيلية وترويجه على عملائهما بمحافظات الجمهورية مستخدمين مخازن سرية بعدد من السيارات ، كما أضافت التحريات قيام أحدهما بغسل الأموال غير المشروعة المتحصلة من تجارة المواد المخدرة من خلال تجارة السيارات .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) بالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارتين بدائرة مركزى شرطة (أبو صوير – فايد) بالإسماعيلية ، وبحوزتهما (40 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 10 كيلو جرام " جزء منها مخبأ داخل مخزن سرى بإحدى السيارتين– مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة) ، وبتفتيش مسكن أحدهما أمكن ضبط إحدى السيارات المُستخدمة فى نشاطهما الإجرامى ، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫500٫000– مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).