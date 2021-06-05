/634739/غياب-حازم-إمام-عن-تدريبات-الزمالك-وتجدد-الإصابة

حصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق اليوم بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

تعرض حازم إمام للإصابة خلال مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر، وحدد الجهاز الطبي للزمالك برنامج تأهيلي للاعب لتجهيزه خلال الفترة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته بعد راحة لـ 5 أيام عقب مواجهة الجونة في الدوري الممتاز، حيث بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة أسوان في الجولة رقم 26 بالدوري يوم 17 يونيو الحالي.

وقاد كارتيرون المدير الفني للزمالك المران اليوم، وذلك بعد عودته من بلاده أمس عقب انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها.

نتيجة مباراة الزمالك والجونة بالدوري

حقق الجونة تعادلا هاما مع الزمالك بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بين الطرفين على ملعب خالد بشارة بمدينة الجنة ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، في المواجهة التي شهدت تعرض اللاعب عربي بدر للطرد ليكمل منافس الفارس الأبيض بـ 10 لاعبين.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي بكأس مصر

تمكن الزمالك من تحقيق الفوز على حساب الإسماعيلي بهدف نظيف في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ستاد السويس الجديدة، في مواجهة شهدت طرد اللاعب أشرف بن شرقي وباتريس كارتيرون من جانب الحكم أمين عمر.

سجل الدولي المغربي أشرف بن شرقي هدف الفريق الأول والوحيد خلال مجريات الشوط الأول من تمريرة مميزة من جانب محمود عبد الرازق شيكابالا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

في حراسة المرمي: محمد عواد.

في خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام .

في خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي.

في خط الهجوم: الجزيري.

وجاء على دكة بدلاء الزمالك : محمود جنش وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.