/634740/أمل-رمزي-7-سنوات-من-الإنجازات-وعهد-جديد-لدور-المرأة-في-عصر-السيسي

علقت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، على الذكرى السابعة ليوم الإعلان بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية للمرة الأولى في أنتخابات 3 يونيو 2014، في بيان لها، قائلة :"شهدت السنوات القليلة الماضية العديد من الإنجازات الإقليمية وأيضًا على الصعيد الدولي، والتي أستهدفت تحقيق استراتيجية الرئيس، وتنفيذ خريطة التنمية العملاقة لمصر".

وأضافت النائبة أمل رمزي في البيان : "نعلم جيدًا حجم الانجازات التي قدمها الرئيس منذ توليه إدارة شؤن البلاد، وخلال سبع سنوات تم العمل على مشروعات تنمية سيناء بحجم انفاق وصل إلى 650 مليار جنيه، وأيضًا مواجهة الإرهاب والجماعات الإرهابية والقضاء عليها، وإعادة حالة الأمن والإستقرار".

وأشارت رمزي، إلى تغطية العديد من المشاريع العملاقة التي تم العمل عليها خلال السنوات الماضية، على مستوى الصناعة والزراعة ، ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر، وعلى مستوى الطرق والكباري الجديدة، بالإضافة إلى إحداث طفرة في مجالات إنشاء المدن الصناعية الجديدة، والمشروعات الزراعية بعدد 224 مشروع وتكلفة 17 مليار جنيه.

وأكدت في البيان، على دور الرئيس السيسي في تعزيز دور المرأة المصرية داخل المجتمع، كأحد استراتيجيات الرئيس في بناء مصر الحديثة، اعتمادًا على طاقة المصريين كافة؛ حيث تبنت الدولة العديد من المبادرات والسياسات المهمة لتنال المرأة حقوقها السياسية والمشاركة في الحياة السياسية والنيابية بشكل فعال وكبير .