/634740/أمل-رمزي-7-سنوات-من-الإنجازات-وعهد-جديد-لدور-المرأة-في-عصر-السيسي
علقت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، على الذكرى السابعة ليوم الإعلان بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية للمرة الأولى في أنتخابات 3 يونيو 2014، في بيان لها، قائلة :"شهدت السنوات القليلة الماضية العديد من الإنجازات الإقليمية وأيضًا على الصعيد الدولي، والتي أستهدفت تحقيق استراتيجية الرئيس، وتنفيذ خريطة التنمية العملاقة لمصر".
وأضافت النائبة أمل رمزي في البيان : "نعلم جيدًا حجم الانجازات التي قدمها الرئيس منذ توليه إدارة شؤن البلاد، وخلال سبع سنوات تم العمل على مشروعات تنمية سيناء بحجم انفاق وصل إلى 650 مليار جنيه، وأيضًا مواجهة الإرهاب والجماعات الإرهابية والقضاء عليها، وإعادة حالة الأمن والإستقرار".
وأشارت رمزي، إلى تغطية العديد من المشاريع العملاقة التي تم العمل عليها خلال السنوات الماضية، على مستوى الصناعة والزراعة ، ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر، وعلى مستوى الطرق والكباري الجديدة، بالإضافة إلى إحداث طفرة في مجالات إنشاء المدن الصناعية الجديدة، والمشروعات الزراعية بعدد 224 مشروع وتكلفة 17 مليار جنيه.
وأكدت في البيان، على دور الرئيس السيسي في تعزيز دور المرأة المصرية داخل المجتمع، كأحد استراتيجيات الرئيس في بناء مصر الحديثة، اعتمادًا على طاقة المصريين كافة؛ حيث تبنت الدولة العديد من المبادرات والسياسات المهمة لتنال المرأة حقوقها السياسية والمشاركة في الحياة السياسية والنيابية بشكل فعال وكبير .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمل رمزي: 7 سنوات من الإنجازات وعهد جديد لدور المرأة في عصر السيسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.