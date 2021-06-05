تشريعية النواب تناقش عدم إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري لعام 2016.. غدًا

/634741/تشريعية-النواب-تناقش-عدم-إعلان-نتيجة-مسابقة-الشهر-العقاري-لعام-2016-غدا

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها غدًا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب.

حيث تناقش كل من طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن عدم إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري لعام 2016 حتى الأن، وطلب الإحاطة طلب الإحاطة المقدم من النائب طه الناظر، بشأن إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري رقم 1 لسنة 2016، و طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جنيدي، بشأن سوء حالة وتهالك مبنى محكمة ناصر.

الجدير بالذكر ان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يستأنف جلساته العامة، غدًا الأحد، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ، ومكتبي لجنتي الخطة والموزنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.