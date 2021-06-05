خطة النواب تناقش موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.. غدًا

/634742/خطة-النواب-تناقش-موازنة-جهاز-حماية-المنافسة-ومنع-الممارسات-الإحتكارية-غدا

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي اجتماعتها غدًا الاحد، حيث تناقش مشروع موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية للسنة المالية 2021- 2022.

كما تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021- 2022.

الجدير بالذكر ان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يستأنف جلساته العامة، غدًا الأحد، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ، ومكتبي لجنتي الخطة والموزنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

فلسفة مشروع القانون المعروض

تسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ومن أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض.

ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك في تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.