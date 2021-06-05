/634743/الكاف-يسند-ودية-منتخب-الجزائر-ومالي-لطاقم-تحكيم-مصري

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للحكم الدولي المصري أحمد الغندور، لإدارة مباراة منتخب الجزائر ومالي، والتي تجمع بين الفريقين في لقاء ودي، إستعداداً لتصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

يعاون الدولي أحمد الغندور في إدارة مباراة الجزائر ومالي كل من سمير جمال وهاني عبد الفتاح والحكم الدولي إبراهيم نور الدين رابعًا في المباراة، وجاء ذلك في محاولة رجوع الثقة من الاندية المصرية، في حكام الدوري المحلي.

موعد مباراة الجزائر ومالي

تنطلق المباراة الأحد المقبل الموافق السادس من يونيو الجاري ، في العاشرة إلا ربع مساء، علي ملعب مصطفي تشاكر، ويدخل الفريقين في محاولة تحقيق نتيجة إيجابية، والظهور في المباراة بشكل قوي ومتناسق .

القنوات الناقلة المباراة الجزائر ومالي

وتبث المبارة في العاشرة إلا ربع مساء، علي شبكة قنوات بي إن سبورت إتش دي براميم ، وبتعليق صوتي المعلق الجزائري حفيظ ادراجي.

فيما أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بين القطن الكاميرونى وشبيبة القبائل الجزائرى لطاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر، والتي سوف تقام يوم 20 من يونيو الجارى فى العاصمة الكاميرونية.

طاقم تحكيم مباراة نصف نهائي الكونفيدرالية

أمين عمر .. حكم ساحة

أحمد حسام .. حكم مساعد

يوسف البساطي .. حكم مساعد

محمد عادل .. حكم رابع

وعلى تقنية الـ VAR .. محمود عاشور

مساعد الـ VAR .. طارق مجدي

مساعد الـ VAR ثانى .. محمود أبو الرجال