خارجية النواب تناقش موازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة الهجرة.. غدًا

/634745/خارجية-النواب-تناقش-موازنة-وخطة-التنمية-الاقتصادية-والاجتماعية-لوزارة-الهجرة-غدا

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم درويش، اجتماعا غدًا الأحد، حيث تناقش توصيات اللجنة بشأن خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021- 2022 فيما يخص وازرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كما يتم النظر بشان إقرار توصيات اللجنة بشأن خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 – 2022 فيما يخص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

الجدير بالذكر ان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يستأنف جلساته العامة، غدًا الأحد، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ، ومكتبي لجنتي الخطة والموزنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

فلسفة مشروع القانون المعروض

تسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ومن أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض.

ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك في تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.