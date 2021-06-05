عاجل .. تعيين ألبرت شفيق رئيسا لشبكة قنوات on

جدة - نرمين السيد - يذكر أن ألبرت شفيق عمل رئيسًا لشبكة تليفزيون النهار فى عام 2016، ثم رئيسًا لقناة extra news وفى هذه الأثناء تولى مهمة الإشراف على تطوير القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، وقد تخرج من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1993.
وعمل شفيق مديرًا لوكالة فيديو "كايرو للأخبار" والتى تعامل من خلالها مع عدد كبير من القنوات الفضائية العالمية مثل "bbc ،cnn ،fox news ،mbc ،zdf" ثم أسس مكتب الوكالة فى بيروت والعراق، بالإضافة لتأسيسه قناة النهرين فى العراق وتوليه إدارتها فى عام 2004، وتأسيسه قناة on tv، أول قناة إخبارية مصرية مستقلة وتوليه رئاستها فى عام 2008، وقناة on tv live فى عام 2011، ووكالة أنباء ONA وأكاديمية ONA، للتدريب الإعلامى فى عام 2012.
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