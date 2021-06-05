عاجل.. المتحدة تقرر تعيين خالد مرسى رئيسا لإكسترا نيوز والطاهرى نائبا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة.

يذكر أن خالد مرسى يشغل منصب نائب رئيس تحرير الأهرام، وبدأ العمل الصحفى فى مؤسسة الأهرام منذ أكثر من 30 عاما، كما عمل فى عدد من الصحف والمجلات العربية.

كما تولى رئاسة قناة النهار اليوم، بعدها انتقل للعمل بشبكة تلفزيون النهار فى عام 2011، بعدها تولى رئاسة قناة onlive فى 2018، كما تولى رئاسة شبكتى on والحياة فى نفس العام، ثم تولى منصب المنسق العام لشبكتى on والحياة.

أما أحمد الطاهرى فهو يشغل منصب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، كما عمل مستشارا لمؤسسة دى ميديا الإعلامية، وأسس وتولى رئاسة تحرير مركز النادى الدولى لدراسات السياسة الخارجية، وعمل أيضا كرئيس لتحرير جورنال مصر ومديرا لمكتب الوطن لدى واشنطن، بالإضافة لكونه زميل زائر لعدد من مراكز الأبحاث الأمريكية، ومثل مصر فى برنامج الزائر الدولى للقيادات بالولايات المتحدة، وأيضا محرر دبلوماسى لعدد من الصحف المصرية والعربية، بالإضافة لعمله كمذيع فى الراديو 9090.