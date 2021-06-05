صور.. الزراعة تستعرض إنجازاتها فى عهد الرئيس السيسى أمام 100 متدرب أجنبى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم، نحو 100 متدرب من المشتركين بقاعة المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو الحالى للتدريب، بمنحة الزعيم جمال عبدالناصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال موسى إن قطاع الزراعة يعد من القطاعات المرنة والمهمة، والتى تتحمل الصدمات، وقد ظهر ذلك بشكل واضح أثناء جائحة كورونا، مشيرا إلى مساهمة قطاع الزراعة فى مصر بنسبة تصل لنحو 15% من الناتج المحلى للدولة ويعمل به نحو 29% من تعداد سكان مصر بشكل مباشر، وما يقرب من 50% سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن المنتجات المصرية الزراعية منتجات منافسة دوليا، فمصر الأولى عالميا فى إنتاج الموالح.

وأضاف أن وزارة الزراعة فتحت أكثر من 20 سوقا عالميا خلال الفترة القليلة الماضية أمام المنتجات الزراعية المصرية وأهمها السوقين اليابانية والاسترالية وأسواق أخرى فى دول إفريقيا وآسيا.

وفيما يتعلق بقطاع الأسماك، أوضح أن مصر تحتل المركز الأول فى إنتاج أسماك البلطى والثالث عالميا فى مجال الاستزراع السمكى والسادس فى الإنتاج السمكى، كما أنها من أحد أهم الدول التى تصدر الأسماك للاتحاد الأوروبى والدول العربية، أما عن القطاع الداجنى فقد حققت مصر الاكتفاء الذاتى من الدواجن وقامت بتصدير منتجات الدواجن إلى الأسواق الخارجية والعربية.

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، أشار إلى أن مصر تعمل على سد الفجوة الغذائية فى اللحوم وذلك بإطلاق مشروع المليون رأس ماشية وفى مجال تصدير المنتجات الزراعية قامت مصر بتصدير ما يعادل 5.3 مليون طن فى عام 2020.

ولفت موسى إلى مشروعات التنموية الزراعية التى تهدف إلى تنمية الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة للمزارع المصرى الصغير، وكذلك مشروع الدلتا الجديدة والذى بدأت المرحلة الأولى منه بما يقرب 200 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان الذى يتبناه الرئيس السيسى.

وأضاف أن هناك عددا من التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر ومنها الزيادة السكانية السنوية وعدم زيادة الحصيلة المائية لمصر فمياه النيل هى المصدر الرئيسى للزراعة والحياة وعلى الرغم من تخطى التعداد السكانى لنحو 105 ملايين نسمة واستمرار ثبات حصة مصر من مياه النيل وهى 55 ونصف مليار متر مكعب سنويا، لذا تعد مصر من أوائل دول العالم فى مجال ترشيد استخدام مياه الرى.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق مؤخرا المشروع القومى لتحديث منظومة الرى وترشيد المياه، مشيرا إلى أن التحدى الثانى الذى يواجه مصر هو التصحر، والتحدى الثالث هو التنوع البيولوجى.

وعلى صعيد العلاقات الدولية، وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، أفاد موسى بأنه لدى مصر علاقات تعاون مع معظم دول العالم بدءا من دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا واستراليا ونيوزلندا، كما أن هناك اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركسور والذى بلغ حجم التجارة البينى بين مصر وهذه الدول نحو 2 مليار دولار سنويا، كما أن مصر تتعاون مع دول رابطة الآسيان والحزام والطريق وغيرها وعلى نطاق تبادل الخبرات يتم استقبال مبعوثين من كافة الدول للتدريب بالمركز المصرى الدولى للزراعة من جميع أنحاء العالم.

من جانبها،‏ أكدت الدكتورة شرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية ،فى كلمتها، أهمية مركز البحوث الزراعية فى المنطقة وأن الهدف الرئيسى لوجود هذا المركز هو إنتاج الغذاء الآمن لمصر والمصريين.

وأشارت إلى تبنى المركز لعدد من البرامج البحثية لإنتاج التقاوى المحسنة وتحسين السلالات فى الإنتاج الحيوانى.

بدوره، بدأ الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، بالتعريف بمركز البحوث الزراعية الذى يضم 16 معهدا بحثيا و13 معملا مركزيا، بالإضافة للمحطات البحثية العلمية ويتعدى عدد العاملين بالمركز نحو 10 آلاف منهم باحثون يعملون لتحقيق الأمن الغذائى وخدمة المواطنين.

وأشار إلى أنه بناء على تعليمات القيادة السياسية يتم الفحص بالمعامل المتقدمة فى ظل جائحة كورونا لضمان الوقاية من الميكروبات.

‏وأضاف شاهين أن لمصر السبق فى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تم اعتماد 2 من المعامل من المنظمة الدولية على مستوى العالم واحد فى تشخيص أمراض أنفلونزا الطيور والثانى لتشخيص أمراض البروسيلا، ليكونا مرجعية دولية لإفريقيا والشرق الأوسط لتقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالأمراض للحد والوقاية منها، كما أنها تعمل على تبادل الخبراء والزيارات لمختلف دول العالم.

وأشار إلى أن مركز البحوث يقدم مخرجات بحثية تطويرية تتم من خلال المنظمات الدولية والتى ساعدت فى تطوير قطاع الصناعة، كما يتم تطبيق المعايير العالمية فى استيراد وتصدير المنتجات الزراعية وتقديم كافة الإمكانيات والمساعدات الفنية، فمصر على استعداد لتقديم كافة الخبرات والإمكانيات لأشقائها واستضافة خبرائها ومتدربيها.

وقد استهل الدكتور ماهر المغربى المدير التنفيذى لمشروع المزارع المصرية المشتركة مع الدول الإفريقية كلمته بشكر وزارة الشباب والرياضة على إتاحة فرصة اللقاء مع المشاركين فى البرنامج وتنظيم تلك الزيارة.

وأضاف أن مشروع المزارع أحد النماذج الناجحة للتعاون مع الدول الإفريقية، حيث شاركت مصر فى لعب دور كبير من خلال التعاون مع دول إفريقيا ويعد المشروع نموذجا مصريا للتنمية الشاملة فى إفريقيا فالقارة الإفريقية لديها مقومات كبيرة غير مستغلة ويهدف المشروع لنقل الخبرات الفنية المصرية لإفريقيا.

كما تطرق الدكتور ماهر إلى المقومات والتحديات فى إفريقيا حيث أفاد بأن 70 % من القارة الإفريقية مغطاة بالأنهار التى تغطى 37 دولة إفريقية وعليه فتقوم مصر بمساعدة الدول الإفريقية لاستغلال مقوماتها وثرواتها من خلال توزيع الكساء الخضرى فى إفريقيا وتوزيع الأراضى المطرية القابلة للزراعة.