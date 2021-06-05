/634747/البدري-إقامة-مباراة-ودية-للمنتخب-لن-تفيد-بسبب-غياب-قوام-الفريق

أكد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أن قرار عدم إقام معسكر تدريبي للمنتخب خلال شهر يونيو الجاري هو القرار الأمثل بالنسبة للمنتخب الوطني، وإراحة عدد كبير من اللاعبين المحليين والمحترفين، بسبب ضغط المباريات علي لاعبي المنتخب مع أنديتهم.

وأكمل البدرى، خلال تصريحات تليفزيونية، "كان من الصعب تواجد المحترفين بسبب نهاية الدوريات الأوروبية بسبب تعرضهم للإجهاد، بجانب طلب الأهلى وبيراميدز بإراحة لاعبيهم بسبب ضغط المباريات".

وأضاف المدير الفنى لمنتخب مصر: "هذا الموسم صعب للغاية بسبب فيروس كورونا وهناك ضغوطات كبيرة، وكان لابد أن يكون هناك تفاهم جيد للخروج من هذه الفترة بالشكل الأمثل".

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وزاد البدرى: "المباراة الرسمية ستكون فى سبتمبر المقبل، وإقامة مباراة ودية حالياً لن تفيد بسبب عدم وجود لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز والمحترفين لأن قوام المنتخب منهم".

واختتم البدرى قائلا: "لن نتأثر بالترتيب النهائى للمنتخبات بسبب عدم اللعب هذا الشهر والتركيز الأهم على الفترة القادمة من أجل الوصول لأفضل 5 منتخبات فى التصنيف قبل المرحلة النهائية".

الأهلي يفوز على الزمالك وغياب أوباما و أفشة ، فيما سجل محمد شريف لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الزمالك بعد هجوم مرتد لصالح المارد الأحمر ومن ثم تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى عن طريق محمد شريف اخترقت شباك محمود جنش حارس مرمى الزمالك.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.

قائمة الزمالك أمام الأهلي في القمة 121

حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي.

الجدير بالذكر أنا اخر مواجهات الاهلي كانت في كأس مصر أمام فريق النصر والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح المارد الأحمر.