/634751/أسامة-نبيه-مهجمتش-فرجاني-ساسي-والزمالك-في-انتظار-عودته-للفريق
نفى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ما تردد في الساعات الأخيرة عن هجومه على الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط القلعة البيضاء.
وأوضح أسامة نبيه عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك أن بعض الأشخاص طلبوا منه التقاط الصور التذكارية معه، قائلا: “لم أدخل مع أي شخص في نقاش عن فرجاني لأني لست معنيا بالحديث عن أمور الفريق”.
وأضاف المدرب العام للزمالك : “فوجئت بنشر تصريحات منسوبة لي بالهجوم على فرجاني، لكنه لم يحدث .. الزمالك في انتظار عودة فرجاني لاستكمال مسيرته مع الفريق”.
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